Anthony Davis si infortuna nuovamente al tendine d’Achille ed è destinato a sottoporsi a una risonanza magnetica

Ad Anthony Davis è stato diagnosticato un infortunio al tendine d’Achille durante la partita di domenica contro i Denver Nuggets. I Lakers hanno confermato lo sviluppo pochi minuti dopo che AD è stato costretto a uscire dal match. L’abbiamo visto toccarsi dolorante il suo tendine d’Achille destro mentre lasciava il campo.

L’entità del suo infortunio rimane al momento incerta e i fan dei Lakers sperano che non sia così grave come sembra. Mark Stein del New York Times ha rivelato che AD sarà sottoposto oggi a una risonanza magnetica.

Lakers issue official Anthony Davis update: Davis will undergo an MRI on Monday after sustaining a right Achilles strain.

Davis sat out two games earlier this week due to right Achilles tendinosis and played the last 1 1/2 games before leaving the lineup again. https://t.co/BG9ZacbhbT

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 15, 2021