Aranitovic sarà il primo serbo che giocherà con la nazionale croata?

La nazionale croata ha già una giocatrice naturalizzata in Jaleen Smith. È possibile che un altro straniero si unisca alla squadra. L’ex direttore sportivo e allenatore della Federazione croata di pallacanestro, Aleksandar “Aza” Petrovic, ha suggerito che ci fosse la possibilità per Aleksandar Aranitovic, nato in Serbia, di giocare per la squadra nazionale croata.

Aleksandar Aranitovic è nato a Belgrado e ha giocato per la Serbia nelle competizioni giovanili della FIBA, ma ha il passaporto croato, secondo quanto riportato da Petrovic. Ora dipende se l’attuale allenatore, Josip Sesar, deciderà di convocarlo o meno per il prossimo Pre-Olimpico o per le qualificazioni a EuroBasket 2025.

“Anche se Sani Aranitovic ha giocato nelle giovanili della Serbia, dato che ha anche il passaporto croato, non credo che ci siano ostacoli amministrativi per giocare nella nazionale croata. Naturalmente, un’altra questione è se Sesar lo vede in nazionale e se il giocatore stesso lo vuole”, ha scritto Petrovic su X.

Iako je Sani Aranitović igrao za mlađe kategorije u Srbiji, s obzirom da ima i hrvatsku putovnicu, mislim da ne postoje administrativne prepreke da zaigra za hrvatsku reprezentaciju. Naravno, drugo je pitanje, da li ga Sesar vidi u reprezentaciji i da li sam igrač to želi🏀 — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) December 28, 2023

Ha una media di 16,5 punti, 4,4 rimbalzi e 2,2 assist in ABA League con lo Cibona Zagabria.

Stiamo a vedere se davvero un giocatore, nato e cresciuto in Serbia, ex Stella Rossa e Partizan Belgrado, potrà mai vestire la canotta della Nazionale della Croazia. Solo il tempo e le decisioni degli attori in scena ce lo diranno.

