ASVEL, Gianmarco Pozzecco rischia di essere già esonerato?

Gianmarco Pozzecco, coach dell’LDLC ASVEL Villeurbanne, potrebbe essere già alla fine della sua corsa con la formazione francese. Il commissario tecnico dell’Italbasket era stato chiamato poco dopo l’inizio della stagione per provare a risollevare un’annata iniziata con il piede sbagliato ma la situazione in casa ASVEL non è migliorata.

Con Pozzecco in panchina i francesi hanno vinto solo una gara in EuroLega, perdendo alcune partite malamente e altre di pochissimo, tipo contro il Bayern Monaco. Purtroppo la sconfitta con il Real Madrid, arrivata nella nuova LDLC Arena, potrebbe costare carissimo all’italiano, nonostante l’ottima prestazione e la vittoria sfiorata contro la miglior squadra d’Europa per distacco.

Secondo Gabriele Pentel-Jouve, giornalista francese, l’idea potrebbe essere prendere un traghettatore che porti la squadra fino a fine anno, in attesa di Vincent Collet, che dovrebbe lasciare la panchina della Francia dopo le Olimpiadi di Parigi di quest’estate.

Une nouvelle défaite de trop pour Pozzecco ? L'ASVEL a mis en pause ses recherches de joueurs. Le club pourrait changer une deuxième fois de coach cette saison. Plus que jamais, on s'oriente vers une saison de transition… pour attendre Vincent Collet à l'issue des JO 2024 ? https://t.co/2hHcx6N2Bj — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) December 29, 2023

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione però non è affatto da escludere che potrebbe finire veramente molto presto l’avventura di Gianmarco Pozzecco all’ASVEL, anche se chiaramente speriamo di no.

In caso di novità importanti su questa questione, vi aggiorneremo come sempre in tempo reale.

