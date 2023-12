“I ragazzini vogliono essere come Paul George”: perché questa insolita affermazione di Carmelo Anthony?

Nella testa di un giovane cestista in crescita vengono in mente molti giocatori. Molti ragazzi degli anni ’90 volevano essere come Michael Jordan. I ragazzi degli anni 2000 e 2010, invece, gettavano i fogli accartocciati nel cestino mentre urlavano i nomi di Stephen Curry e Kobe Bryant. Ora i tempi stanno cambiando e alcuni di loro devono modellare il loro gioco su quello di una nuova superstar. Carmelo Anthony spiega perché Paul George dei Los Angeles Clippers ha il maggior impatto su questo lato del gioco, via 7 PM in Brooklyn.

“Si parla di uno stangone di quasi 2 metri e 10 che sa gestire la palla, sa tirare, è un cecchino, un assassino. I ragazzi di oggi vogliono quel modello. Perché pensate che molti ragazzi oggi parlino di PG? Senza mancare di rispetto a nessuno, questo è lo stampo di come si crea un giocatore su 2k. Lo stai creando tu”, ha dichiarato Carmelo Anthony su Paul George.

Melo on why more and more kids coming up want the PG build. pic.twitter.com/GZlM3mmjSh — 7PM in Brooklyn (@7PMinBrooklyn) December 29, 2023

La stella dei Clippers ha tutto per essere ammirato. Oltre alla sua produzione in campo, che si esprime su entrambi i lati del parquet, Paul George ha lasciato un segno nei giovani cestisti di tutto il mondo. Ha una linea di scarpe da ginnastica straordinaria che soddisfa le esigenze di ogni giocatore di basket in termini di stile e prestazioni. Inoltre, con il suo podcast ha avvicinato i fan al mondo dell’NBA.

Leggi anche: ASVEL, Gianmarco Pozzecco rischia di essere già esonerato?