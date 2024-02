ASSURDO a Belgrado: un ex calciatore aggredisce Nemanja Bjelica con un’arma

Incredibile disavventura dai contorni ancora poco definiti per Nemanja Bjelica.

Mentre si trovava in un parco giochi di Belgrado, l’ex Fenerbahce è stato aggredito. Si è scoperto poco dopo che l’aggressore era l’ex calciatore Nikola Petkovic, rintracciato e fermato dalla polizia in seguito all’aggressione.

Nei video diffusi dai media serbi si intravede una discussione fra i due che degenera con Petkovic che impugna delle forbici e si avvicina minaccioso a Bjelica. Il tutto mentre minaccia il cestista e la sua famiglia. Poco dopo, però, ripone le forbici e si allontana, in seguito all’arrivo di un bambino, probabilmente il figlio. Alla base dell’accaduto potrebbero esserci motivazioni economiche, visto che tra le frasi urlate da Petkovic c’è anche “Prenderò i tuoi soldi”.

Foto: FIBA