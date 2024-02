All Star Game, scelti i sostituti di Embiid e Randle per la Eastern Conference

L’All Star Game 2024 sarà orfano di due giocatori, di cui uno particolarmente importante: non ci saranno Joel Embiid e Julius Randle, a causa rispettivamente di un infortunio al ginocchio e alla spalla. Per Embiid si temeva la fine della stagione anticipata, invece il giocatore si è operato e sarà rivalutato tra 4 settimane. Randle invece sarà assente per 4-6 settimane. I due sostituti scelti da Adam Silver sono stati annunciati poco fa: si tratta di Trae Young e di Scottie Barnes.

Young era uno dei principali “snobbati”, non convocato nonostante le medie di 27.3 punti e 10.9 assist. Per Barnes invece, al terzo anno in NBA, è la prima chiamata per l’All Star Game: a Toronto sta mantenendo 20.2 punti e 8.1 rimbalzi a partita.

Toronto’s Scottie Barnes and Atlanta’s Trae Young have been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacements on the Eastern Conference team for the 2024 NBA All-Star Game.

The two players will replace Philadelphia’s Joel Embiid and New York’s Julius Randle. pic.twitter.com/ZkP7gZmbhj

— NBA Communications (@NBAPR) February 6, 2024