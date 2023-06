In una scioccante svolta degli eventi, Kevin Punter sarà un membro del Partizan per i prossimi due anni, il suo accordo con il Barcelona non è mai stato completato e il contratto alla fine non è mai stato firmato.

Nonostante la decisione iniziale di Punter di scegliere l’offerta del Barcelona, il Partizan è riuscito a fargli cambiare idea e ad assicurarsi la firma del loro fuoriclasse.

Dopotutto, i tifosi del Partizan lo adorano, coach Zeljko Obradovic si fida di lui e tutti questi sono stati fattori che lo hanno portato a cambiare la sua decisione.

Nel frattempo, nonostante Mirotic sia in uscita dal Barcellona, il club gli deve ancora 22 milioni di euro dal suo contratto garantito per le prossime due stagioni e non ci sono segnali che sia disposto ad agevolare il club, creando loro un grosso problema finanziario.

Dall’altra parte, Kevin Punter e il Partizan Belgrado si sono dimostrati un binomio più che vincente, i serbi si sono mossi velocemente, dopo aver perso Mathias Lessor e gli hanno fornito un contratto simile.

Con Punter a bordo, il Partizan è riuscito ad arrivare ai playoff di EuroLeague e a tanto così da raggiungere le Final Four.

Leggi anche: Kyrie Irving ai Phoenix Suns: la reunion con Kevin Durant è vicina?