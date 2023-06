Kyrie Irving ai Phoenix Suns: la reunion con Kevin Durant è vicina?

L’NBA non smette mai di sorprendere. In uno dei colpi di scena più scioccanti e sconcertanti dell’offseason, secondo quanto riferito da Chris Haynes, Kyrie Irving si incontrerà con i Phoenix Suns di Kevin Durant. Sì, quel Kyrie si incontrerà con i Suns. Se sei confuso, sicuramente non sei solo.

“La star dell’NBA, Kyrie Irving, intende incontrare i Phoenix Suns quando il periodo della free agency inizierà il 30 giugno, dicono fonti della lega @NBAonTNT, @BleacherReport.”

NBA star Kyrie Irving intends to meet with the Phoenix Suns when the free agency period begins on June 30, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. https://t.co/9KOjnqMu0N — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 29, 2023

A prima vista, questo non sembra avere senso. I Phoenix Suns hanno già tre giocatori di livello assoluto o quasi in Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. Aggiungere un altro giocatore del livello di Irving sembra impossibile. Tuttavia, un modo in cui questa mossa potrebbe avvenire risiede in DeAndre Ayton. Un sign-and-trade che coinvolga Ayton e Irving dovrebbe facilitare questa situazione.

Se questa sia una mossa buona o cattiva, però, è in discussione. Sulla carta, una squadra composta da Irving, Durant, Booker e Beal sembra assolutamente incredibile. La potenza di fuoco di quella squadra sarebbe semplicemente folle. Tuttavia… i super team raramente hanno avuto successo, specialmente quelli che vengono assemblati frettolosamente. Questo roster dei Suns è già afflitto da problemi di panchina. Scambiare il loro unico centro di livello potrebbe essere dannoso per loro.

