Ataman dopo il KO con il Partizan: “Da domani inizieremo a fare boxe”

Il Partizan Belgrado ha giocato la sua migliore partita della stagione e ha vinto contro il Panathinaikos AKTOR Atene di coach Ergin Ataman con un punteggio di 91 a 73.

Il tecnico turco ha commentato la sconfitta dicendo che devono fare molto meglio da un punto di vista fisico e ora pensa che serve qualcosa di più del solo basket:

“Non abbiamo combattuto. Quindi, a partire da domani, cambieremo l’allenamento e inizieremo a praticare la boxe”, ha esordito Ataman dopo il KO con il Partizan. “Dobbiamo allenarci con la boxe perché la pallacanestro non è solo segnare. Non si tratta solo di condividere la palla, ma di combattere. Congratulazioni al Partizan. Hanno lottato. Non abbiamo risposto alla loro aggressività”.

