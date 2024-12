Fanta-LBA: tutte le novità della settimana in vista della 10a giornata!

Settimana molto calda e densa di novità che bisogna tenere in considerazione in vista della formazione da schierare al Fanta-LBA.

Ribaltone in panchina Virtus Bologna che accoglie Dusko Ivanovic dopo le dimissioni di Luca Banchi; si fermano Ross e Brown in casa Trieste, in dubbio l’esordio di Faried per Reggiana; Charles Manning potrebbe disputare l’ultima partita in canotta partenopea, pronto all’addio a inizio settimana prossima. Paul Eboua e Gabe Brown si accasano, a sorpresa, al Trapani Shark, pronta a tagliare un deludente Pleiss. Scafati esonera Marcelo Nicola e sarà Damiano Pilot a guidare momentaneamente la squadra contro Trento; Varese ha annunciato l’addio di Harris, diretto a Rieti.

Tortona – Treviso vede favoriti i padroni di casa, reduci dal mega-successo contro Olimpia Milano, tra le più informa dell’Eurolega in questa fase; occhio, tuttavia, all’orgoglio del team di Vitucci, abituato a certe imprese. Venezia è tornata a macinare gioco e ha recuperato gli infortunati, tra tutti un eccezionale Tyler Ennis, anima e motore dei lagunari: parte dunque favorita nel match interno con Sassari, orfana dell’infortunato Sokolowski. Trento ha l’occasione in terra scafatese di firmare la decima vittoria di fila: il club campano è chiamato a una reazione dopo l’esonero di Nicola e il PalaMangano è un parquet difficile per tutti. Galbiati e co., tuttavia, sono favoriti.

Pistoia – Trapani può regalare sorprese: i siciliani hanno dimostrato un calo nel match vinto in extremis contro Cremona e potrebbero cadere in terra toscana; Napoli destinata alla 10a sconfitta consecutiva? Probabile. Reggiana è in forma e, nonostante l’assenza certa di Smith e il dubbio Faried, ha un roster lunghissimo per tenere comunque ampie le rotazioni.

Cremona – Varese sfida salvezza molto equilibrata con il pronostico va leggermente verso Varese; Brescia è cresciuta tantissimo a livello di gioco come dimostra l’ultima prestazione casalinga (con vittoria) contro Bologna e va a Trieste per portarsi a casa altri due punti. I friulani, come detto in precedenza, saranno privi dei principali terminali offensivi (Ross e Brown).

Il super-match di giornata è lo scontro tra regine: Milano è nel miglior momento stagionale e il Forum sta diventando ormai un fattore determinante; la Virtus Bologna in enorme difficoltà e Dusko Ivanovic non ha ancora condotto neppur un allenamento per dare qualche nuova idea al gioco delle VuNere.

FORMAZIONE FANTA – LBA

Coach: Walter de Raffaele

Play/Guard 1: Tommy Kuhse

Play/Guard 2: Tyler Ennis

AG 1: Amar Alibegovic

C1: Miro Bilan

C2: Mfiondu Kabengele

Panchina: Librizzi, Mollura, Mezzanotte, Treier, Candussi

Buona giornata di FANTA-LBA!

