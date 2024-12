Dusko Ivanovic sarà subito in panchina in EuroLega, ma non in Serie A: ecco perché

Dusko Ivanovic è stato ufficializzato oggi come nuovo allenatore della Virtus Bologna, in sostituzione del dimissionario Luca Banchi. Per il coach montenegrino un contratto fino a giugno, con opzione per l’anno prossimo. Inizialmente si pensava che Ivanovic si sarebbe seduto sulla panchina bianconera da settimana prossima, invece allenerà già domani sera nel match di EuroLega contro la Stella Rossa, importantissimo per risollevare le sorti della stagione virtussina.

Ma dopo aver esordito domani, Ivanovic non potrà allenare in campionato: domenica, nella trasferta di Milano contro l’Olimpia, la squadra sarà guidata dai suoi assistenti. Come riportato da Luca Muleo, infatti, il regolamento FIP non permette ancora a Dusko Ivanovic di allenare in Italia. Per farlo, il tecnico dovrà prima prendere il patentino FIP: un paradosso, in un certo senso, ma che ritarderà la prima partita di Ivanovic in campionato almeno di una settimana.

Nella sua lunghissima carriera infatti Ivanovic ha allenato in Spagna, Francia, Grecia, Svizzera, Russia, Turchia ma, finora, mai in Italia.