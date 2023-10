Ataman, ecco il tuo regalo: in arrivo Kendrick Nunn

In estate sembrava promesso all’Olympiacos, invece a novembre, con qualche mese di ritardo, Kendrick Nunn approderà sull’altra sponda di Atene. L’americano sarà il prossimo colpo del Panathinaikos, in attesa solo dell’annuncio ufficiale. Nei giorni scorsi i biancoverdi, partiti male nonostante gli investimenti estivi sul mercato, erano tornati alla caccia di nuovi innesti da regalare a Ergin Ataman.

Il presidente Dimitris Giannakopoulos ha già anticipato la firma di Nunn, che si legherà al Panathinaikos fino al termine della stagione con uno stipendio di circa 1.5 milioni di euro netti (2 con le tasse). Un colpo faraonico per il basket europeo, visto che il giocatore è andato anche in doppia cifra in NBA. Nella sua stagione da rookie con Miami, Kendrick Nunn segnò 15.3 punti di media, diventati 14.6 in quella successiva. Una volta lasciata la Florida, le cifre dello statunitense si sono abbassate e sono subentrati alcuni fastidiosi problemi fisici: nella scorsa stagione con Lakers e Wizards, Nunn ha segnato 7.1 punti di media in 70 partite.