Ultimatum di Darius Garland: chiederà la cessione se rimarrà Donovan Mitchell

Sono giorni piuttosto caldi in casa Cleveland Cavaliers, dopo l’eliminazione al secondo round dei Playoff per 4-1 contro i Boston Celtics. I Cavs sono attesi da una offseason piena, tra la decisione sull’allenatore (JB Bickerstaff non è sicuro della conferma) ed eventuali cessioni. Nei giorni scorsi si era parlato delle possibili uscite di Donovan Mitchell e Darius Garland: il primo, accostato anche ai Lakers, ha subito smentito via social.

Garland però forse la pensa diversamente: secondo Brian Windhorst di ESPN, i suoi agenti di Klutch Sports incontreranno la dirigenza dei Cavaliers per discutere del futuro. In particolare, la richiesta sarebbe quella di cedere Mitchell: se così non fosse, allora sarà proprio Garland a chiedere di lasciare la squadra. I due giocano insieme dalla scorsa stagione, ma soprattutto in questi Playoff sono apparsi scarsamente compatibili. Garland ha avuto difficoltà ad adattarsi alla presenza di Mitchell, diventato subito la star dei Cavaliers: nella serie contro Orlando ha segnato appena 14.9 punti di media, mentre contro Boston, esclusa la prova da 30 punti in Gara-3, non è mai andato sopra i 15.

Nel 2022 Garland, 5° scelta assoluta al Draft 2019, aveva rinnovato con i Cavs firmando un quinquennale da 231 milioni di dollari. Nella prossima stagione guadagnerà 36.7 milioni di dollari.