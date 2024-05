Brescia è l’unica a fare 3-0 ed è già in semifinale Playoff

La Germani Brescia chiude rapidamente la pratica Pistoia, vincendo la serie con uno sweep: un netto 3-0 maturato stasera con il successo 77-98 in Gara-3. Una partita che ha avuto poco da raccontare visto che i biancoblu hanno terminato il primo quarto avanti 13-31 e sono poi arrivati all’intervallo addirittura sul 30-59. Divario poi leggermente ridotto nel terzo quarto, con Pistoia che ha trovato 18 punti del solito Moore e altrettanti di Varnado.

Per Brescia invece serata di grazia per Amedeo Della Valle, autore di 28 punti con 6/10 da tre punti, a cui si sono uniti i 15 a testa del duo Akele-Burnell.

Al prossimo turno Brescia, arrivata terza in stagione regolare, affronterà la vincente della serie tra Milano e Trento. Con la vittoria di questa sera nonostante l’assenza di Shavon Shields, l’Olimpia si è portata in vantaggio 2-1 e ha l’occasione di passare il turno tra due giorni in Gara-4.

Foto: LBA