Il mercato del Panathinaikos non finisce mai: caccia ad altri 2 giocatori

Dopo la partita, il coach del Panathinaikos, Ergin Ataman, ha parlato con i media dell’urgente necessità di rinforzi alla luce dell’operazione al ginocchio sinistro di Ioannis Papapetrou. Ciò significa che l’ala greca non potrà giocare di nuovo col Panathinaikos nel 2023. Il suo ritorno in campo è previsto per i primi mesi del 2024.

“Purtroppo l’operazione di Ioannis Papapetrou è stata una grande sorpresa per noi, perché questo ragazzo ha giocato tutta la stagione scorsa nel Partizan. Ha giocato tutte le partite della Coppa del Mondo. Ma all’improvviso si è infortunato e ha deciso di operarsi. Sono arrabbiato per queste situazioni”, ha detto Ataman in conferenza stampa.

“È vero che abbiamo bisogno di due giocatori. Stiamo cercando sul mercato. Abbiamo bisogno di un’ala piccolo e di un altro giocatore che gestisca la palla per aiutare Kostas Sloukas nelle posizioni 1-2. Questa è la nostra realtà. Questa è la nostra realtà. In questo momento siamo sul mercato, stiamo cercando”, ha aggiunto l’ex Efes.

“Questa è una squadra nuova. Faremo degli aggiustamenti con alcuni nuovi giocatori. Forse avevamo bisogno di un giocatore, ma dopo l’intervento di Papapetrou, abbiamo bisogno di due giocatori per avere un equilibrio. Non posso giocare con Juancho Hernangomez nella posizione di ala piccola. Prima deve capire come giocare bene nel suo ruolo di ala forte a questo livello”.

Leggi anche: I tifosi dell’ASVEL già INNAMORATI di Gianmarco POZZECCO