Bronny James rivela il rating di 2K che crede sia giusto per lui

In questi giorni si sta parlando molto di Bronny James per via della Draft Combine di Chicago, anche se il figlio di LeBron di certo non è tra i prospetti più interessanti. Mediaticamente però non c’è nessuno che attira le attenzioni più di lui, e più passano i giorni più sembra che qualcuno alla fine una scelta del secondo turno per Bronny la spenderà, nonostante i soli 4.8 punti di media con USC nel suo anno da freshman.

Intervistato ieri dopo l’ultimo allenamento, a Bronny James è stato chiesto quale rating di NBA 2K si aspetta per sé stesso. Anche se può sembrare un argomento piuttosto futile, per i giocatori NBA è un numero piuttosto rilevante perché determina anche la percezione che hanno di loro “fuori” dalla Lega.

“Penso di meritare un rispettabile 80 o 81” ha dichiarato il classe 2004. Un numero probabilmente irraggiungibile nel breve periodo visto che solo i migliori rookie, come possono essere Wembanyama o due anni fa Banchero, possono ambire di sfiorare l’80 ai nastri di partenza. Il francese è partito da 84, mentre la star dei Magic da 78. Figurarsi un giocatore che esordirà con scarse aspettative visto che verrà scelto con ogni probabilità al secondo turno.

Queste parole di Bronny hanno ovviamente fatto discutere sui social, tra chi pensa che 80-81 sia un numero troppo alto e chi pensa che un rating al momento non se lo meriti nemmeno.