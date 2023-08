Azzurri a Manila, il prima impatto dell’Italbasket con le Filippine è tutto da ridere

L‘Italbasket è arrivata nelle Filippine.

Ieri gli Azzurri hanno lasciato la Cina e sono arrivati a Manila, facendo scalo a Hong Kong. Un viaggio raccontato in un bel VLOG prodotto dall’area comunicazione della FIP. Nel video si vedono le varie fasi della giornata e i ragazzi di Pozzecco sempre pronti a scherzare fra di loro, con il sorriso perennemente stampato sulla faccia. Un’altra dimostrazione di un gruppo estremamente coeso. Al loro arrivo gli italiani sono stati accolti da una delegazione locale che ha subito donato loro un souvenir per accoglierli al meglio. Fra le gag più belle c’è quella con il capitano Gigi Datome che imita un bodyguard che scorta Simone Fontecchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italbasket (@italbasket)

Niente allenamento ieri per gli Azzurri che però si sono sottoposti alla foto di rito, nel classico media day che precede gli eventi internazionali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italbasket (@italbasket)

La prima seduta all’Araneta Coloseum, aperta anche ai giornalisti, c’è stata qualche ora fa.

Nella notte (alle 4,24 di domani in Italia) la conferenza stampa di inizio competizione del coach Gianmarco Pozzecco e di capitan Datome, in diretta sul canale YouTube della FIBA, dove resterà comunque disponibile per essere riascoltata in orari più comodi.

Foto: FIBA