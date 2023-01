Mykonos offre un contratto a Malcolm Delaney… e lui ci pensa

Malcolm Delaney non è ancora ufficialmente un giocatore ritirato ma è ormai fermo da circa 9 mesi e sembra che nessuno in Europa sia seriamente interessato all’ex Olimpia Milano, a parte la squadra di basket di Mykonos.

Venerdì l’ex Atlanta Hawks e Lokomotiv Kuban ha scritto su Twitter:

“Se tornassi in Europa, in quale squadra andrei meglio? 🤔”.

If I came back to europe what team would I fit in with the best? 🤔 — malcolm delaney (@foe23) January 19, 2023

Naturalmente sono arrivati una marea di messaggi. Alcuni lo rivogliono a Milano, altri gli hanno proposto la Grecia, certi lo Zalgiris Kaunas. Ma la più divertente è arrivata sì dalla Grecia, ma dalla squadra di un’Isola: l’A.O. Mykonos.

I greci hanno addirittura già preparato il mockup della maglietta. Manca solo la firma di Malcolm Delaney con Mykonos per chiudere il cerchio. Ma alla fine questo è solo un dettaglio formale, nulla più.

Lo stesso esterno ha continuato con lo scherzo, scrivendo questa battuta tramite tweet come risposta:

“Fatemi vedere che tipo di casa ottengo nell’affare e quanti giorni liberi ho a settimana 👀”.

Let me see what kind of house I get in the deal and how many off days per week 👀 https://t.co/CaJLc9yuMH — malcolm delaney (@foe23) January 20, 2023

Scherzi a parte, la voglia dell’americano di tornare in Europa si legge sempre di più in ogni tweet che scrive. Non ha mai smesso di seguire il basket del Vecchio Continente e ora potrebbe davvero fare comodo a qualche squadra di EuroLega/EuroCup come backup playmaker.

Anche se non si sa mai nella vita… alla fine Gianmarco Pozzecco ha chiuso la sua carriera giocando con la maglia della squadra di Formentera.

