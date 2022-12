La Stella Rossa di Belgrado ha fatto notizia a livello internazionale dopo aver acquisito artisti del calibro dei due argentini Luca Vildoza e Facundo Campazzo.

I due sudamericani aiuteranno la Stella Rossa a cercare di conquistare un posto nei playoff di EuroLega. Il presidente del club, Nebojsa Covic, ha parlato del nuovo giocatore ex Dallas Mavericks e ha raccontato apertamente ai media della struttura finanziaria della squadra.

“Possiamo creare una buona struttura finanziaria. Non abbiamo la possibilità di dire qual è il budget prima dell’inizio della stagione. Per questa stagione la prima squadra e lo staff tecnico hanno a disposizione un budget di 9.500.000 euro. 11.000.000 e qualcosa con le categorie più giovani”, ha detto Nebojsa Covic.

Campazzo ha esordito in ABA Adriatic League, ma c’è un grosso punto interrogativo se giocherà contro il Barcelona in EuroLega.

“Crvena Zvezda ha fatto tutto ciò che era in suo potere. C’è stato un malinteso con l’EuroLega. Per quanto riguarda Adams e altri, abbiamo saldato i nostri obblighi. Vedremo in questi giorni se si risolveranno le incomprensioni con l’EuroLega”, ha aggiunto Nebojsa Covic.

Stiamo a vedere se i serbi davvero potranno schierare il fenomeno argentino anche in EuroLega dopo l’esordio in campionato nel giorno di Natale.

