Quanto costa l’outfit di Natale sfoggiato da James Harden?

Qualche anno fa, su YouTube, andava particolarmente di moda il format “quanto costa il tuo outfit”, in cui il content creator chiedeva a varie persone, perlopiù ragazzini, il costo dei vestiti che avevano addosso: il più costoso vinceva. Beh, sicuramente James Harden avrebbe dominato un format del genere con l’outfit sfoggiato la sera di Natale.

Si è parlato forse più del suo sgargiante abbigliamento che della doppia-doppia da 29 punti e 13 assist che ha permesso a Philadelphia di imporsi a New York. Ma quanto costa l’outfit di Harden? Parecchi soldi, ovviamente.

Il pezzo più “economico” sono le scarpe, di marca Marni, che sono in vendita online a 1.050 dollari. Segue la giacca, anch’essa Marni, del valore di 6.700 dollari. A chiudere la borsa, di gran lunga il pezzo più costoso dell’abbinamento scelto da Harden. Si tratta infatti della Keepall Bandoulière di Louis Vuitton, in vendita per la cifra da capogiro di 42.500 dollari. Insomma, se sommati, questi tre pezzi costano oltre 50.000 dollari, ma è corretto assumere che l’outfit costi in realtà ancora di più. I prezzi di pantaloni, golfino, passamontagna rosa e collana di diamanti non sono stati calcolati. Probabilmente si supererebbero i 100.000 dollari.