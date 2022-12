Dallas taglia Tyler Dorsey, ora ritorno in EuroLega per lui?

I Dallas Mavericks, dopo Facundo Campazzo, lasciano andare un’altra ex stella dell’EuroLega. Sono bastati pochi mesi per bocciare Tyler Dorsey, che in estate aveva firmato un two-way contract disputando però solo 3 gare in NBA. Il greco è stato tagliato poco fa, al suo posto, sempre con un two-way contract, i Mavs firmeranno AJ Lawson, come riportato da Shams Charania.

Prima della NBA, Dorsey era stato uno dei migliori giocatori di EuroLega, prima col Maccabi Tel-Aviv e poi con l’Olympiacos. Nella scorsa stagione al Pireo aveva segnato 13.4 punti di media, raggiungendo le Final Four.

Di lui si era parlato in ottica Olimpia Milano prima che i meneghini firmassero Timothe Luwawu-Cabarrot. Ora però sicuramente Dorsey sarà un’aggiunta succulenta per qualsiasi team di EuroLega.