Ritorno dei team russi in EuroLega a breve? Ecco la situazione…

La Russia è stata esclusa dalla scena internazionale quando l’esercito di Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina nel marzo 2022. Da allora, i loro organismi hanno esercitato pressioni affinché il Paese fosse nuovamente ammesso. Il direttore esecutivo dell’EuroLeague Head Coaches Board (EHCB), Goran Sasic, ha visitato di recente San Pietroburgo e ha parlato del fatto che il ritorno dei club russi in EuroLega potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo.

“Non sono così pessimista. Un caso simile è già accaduto nella storia. A metà degli anni ’90, la Jugoslavia fu soggetta a sanzioni sportive per un periodo di tre anni (1992-1995). A mio avviso, anche le sanzioni sportive contro la Russia dureranno tre anni. Questa è la mia previsione”, ha dichiarato a Izvestia.

“Ancora una volta, non sono un politico. Non sono il presidente del Paese a decidere in merito. Ma credo che tutti noi dovremmo guardare quello che fa la UEFA. Non appena vedremo che la UEFA si sta muovendo verso il ritorno dei club e delle squadre nazionali russe, questo causerà un effetto domino di tutti i tipi”, ha detto Sasic. “Spero che l’EuroLeague, come società privata, diventi una delle prime organizzazioni europee a includere nuovamente le squadre russe tra i suoi membri”.

