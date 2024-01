Danilo Gallinari ha esordito con Detroit: com’è andata?

Dopo una prima partita da spettatore non pagante, ieri sera Danilo Gallinari ha fatto il proprio debutto con i Detroit Pistons nella partita contro i Milwaukee Bucks. Detroit ha perso la 38° partita della stagione (su 42) dando comunque battaglia contro una squadra sulla carta nettamente superiore, arrendendosi alla fine 135-141.

Il Gallo è partito dalla panchina ed è rimasto in campo 16′, chiudendo con 8 punti, 1/1 dal campo, 5/5 ai liberi, 1 rimbalzo e 3 assist. Il suo +20 + stato il plus/minus più alto dei Pistons dopo il +24 di Alec Burks, che però ha segnato 33 punti ed è stato il migliore dei suoi.

Danilo Gallinari with his first three as a Piston #DetroitBasketball pic.twitter.com/S9xJLFy99y

“Non il risultato che speravamo ma sono felice di aver debuttato. La strada è ancora lunga, mai mollare” ha scritto Gallinari sui social. L’azzurro ha indossato per la prima volta il numero 12, scelto in onore di suo padre Vittorio.

Not the result we were hoping for but I’m happy for my debut.

The road is still long. Never give up 🔥@DetroitPistons #NBA #DetroitPistons pic.twitter.com/F8kWl8CHhN

— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) January 20, 2024