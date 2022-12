I Brooklyn Nets di Kevin Durant potrebbero essere una delle squadre più talentuose della NBA in questo momento, ma non giocheranno il giorno di Natale.

Durant non ha scrupoli al riguardo, ammettendo che potrebbe essere lui la colpa della loro esclusione. Per ricordare, c’erano molte incertezze sul suo futuro a Brooklyn durante l’offseason. Quando l’NBA stava programmando le partite, non era chiaro se KD e il suo compagno Kyrie Irving avrebbero fatto parte della squadra quando le festività natalizie sarebbero arrivate.

I Nets giocheranno invece il 26 dicembre, giorno durante il quale affronteranno i Cleveland Cavaliers. Durant è soddisfatto di ciò, senza dimenticare che affronteranno il 23 dicembre i Milwaukee Bucks.

“Probabilmente sono responsabile del fatto che non giochiamo a Natale, con quello che è successo quest’estate. Ma hey, è quello che è. Giochiamo il 26, è abbastanza vicino”, ha detto Durant della scelta di non metterli il giorno di Natale, secondo Brian Mahoney dell’Associated Press.

È un vero peccato che i Nets non siano in campo a Natale, però. Sono una delle squadre più in forma in questo momento, detenendo anche la serie di vittorie attiva più lunga nella NBA dopo la loro settima vittoria consecutiva di questa notte contro i Golden State Warriors.

