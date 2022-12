Nikola Jokic va alle partite in completo: “Non mi piace come si vestono gli altri giocatori”

I più attenti avranno notato che Nikola Jokic ultimamente si sta recando al palazzetto per le partite dei Denver Nuggets indossando dei completi. Contro i Bulls, l’ultima gara disputata, The Joker si è presentato con un completo a quadri e un dolcevita, molto elegante. L’abbigliamento è stato notato anche da TNT, che dopo un’altra prestazione da MVP gli ha chiesto di questa sua nuova abitudine.

Jokic ha dichiarato di aver iniziato a indossare i completi perché non gli piace come si vestono i suoi colleghi, e perché il completo è professionale.

Ho iniziato a indossare i completi per venire alle partite quest’anno, penso sia un bel modo di presentarti. Non mi piaceva come si vestono gli altri giocatori per venire alle partite. Il completo vuol dire business, significa che sei venuto qui per fare il tuo lavoro.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di abbigliamenti stravaganti in NBA, soprattutto prima e dopo le partite. Russell Westbrook si può dire abbia aperto una via, percorsa poi da gran parte dei suoi colleghi. Si è arrivati ad un punto che a fare notizia sono ormai i look più normali e ordinari, come quello di Jarrett Allen lo scorso anno.

“I just don’t like how the guys are dressing up for the games. Wearing a suit means business, it means that I’m here to do my job.”

Jokic 👀 pic.twitter.com/rFecxA9w49

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 21, 2022