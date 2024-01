È Spencer Dinwiddie l’obiettivo dei Lakers prima della trade deadline?

La trade deadline NBA si avvicina sempre di più e ciò significa che le voci di scambio NBA iniziano a intensificarsi. E dove si mormora di scambi, è probabile che ci sia il nome dei Los Angeles Lakers, che si dice stiano guardando in direzione della guardia dei Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, secondo Matt Moore di Action Network.

“I Lakers sono noti per l’interesse verso Spencer Dinwiddie ed è probabile che facciano mercato prima della deadline”.

I Lakers sono tutt’altro che in forma a questo punto della stagione regolare NBA 2023-2024, visto che hanno un record inferiore al 50%. Di recente hanno anche avuto modo di vedere di persona cosa può fare Dinwiddie in campo, visto che i Lakers hanno perso contro i Nets in casa venerdì scorso. Dinwiddie ha chiuso la gara con 19 punti con 5 su 11 dal campo e 4 su 8 da dietro l’arco, oltre a quattro assist e tre rimbalzi in 33 minuti di gioco.

Sicuramente il giocatore dei Brooklyn Nets potrebbe essere un’ottima aggiunta per i californiani ma non sarà affatto semplice portare Spencer Dinwiddie ai Los Angeles Lakers. Ma nulla è impossibile nel mercato.

