Perché James Harden pensava di “essere a una festa” durante Clippers-Nets?

Nella serata di ieri James Harden e i Los Angeles Clippers hanno migliorato il loro record nella stagione NBA 2023-24 portandolo a ben 27-14 con una vittoria in rimonta in casa contro i Brooklyn Nets.

I Clippers si sono trovati in svantaggio in doppia cifra fino al quarto quarto; tuttavia, Harden e i suoi compagni sono stati in grado di organizzare un sorprendente 22 a 0 per aiutare Los Angeles a vincere la partita con un punteggio finale di 125 a 114.

Dopo la partita, Harden ha commentato con sincerità il grande ambiente che i tifosi dei Clippers hanno saputo creare alla Crypto.com Arena nel match contro i Brooklyn Nets.

“Stasera era come una festa. L’energia era a 100, letteralmente”, ha detto Harden, secondo Tomer Azarly di ClutchPoints su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter.

"It was like a party there tonight. The energy was on 100, like literally. Obviously, fans come in and cheer and they enjoy the game and what not, but that right there is a home-court advantage. That’s what it’s about."

