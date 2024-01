Episodio SCANDALOSO in Serie C: a Catanzaro un tifoso entra in campo e tira un pugno ad un giocatore

Per lo sport italiano non si può dire sia stato un weekend da ricordare, tra calcio e basket abbiamo assistito a vergognosi insulti razzisti, lancio di oggetti in campo e ora anche ad un tifoso che, durante un match di Serie C Gold, è entrato in campo ed ha colpito con un pugno un giocatore. È successo nella partita tra Catanzaro e Giarre, nel primo quarto. Sotto canestro è scoppiata una rissa tra le due squadre, che stava però terminando con qualche spintone quando un uomo presente in tribuna ha scavalcato la transenna, è entrato in campo ed ha colpito uno degli atleti di Giarre in volto.

Fatto gravissimo nel corso del match di Serie C tra Catanzaro e Giarre. Un tifoso scavalca, entra in campo e colpisce al volto un giocatore. pic.twitter.com/Uxtmc1ckAM — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 21, 2024

Nonostante l’increscioso episodio, la partita è proseguita e alla fine Catanzaro ha vinto 92-69. Nelle prossime ore probabilmente seguiranno aggiornamenti.