Serie A, tutte le ipotesi di parità: l’EA7 Milano chiude 1a solo se…

A una giornata dal termine della stagione regolare 2023-2024 della Serie A UnipolSai, ci sono ancora parecchi verdetti da decidere. La verità è che sono tanti ma non tantissimi perché le 8 che giocheranno i playoff già le conosciamo, bisogna solo capire quali saranno le posizioni di classifica finali e relativi fattori campo.

L’Olimpia EA7 Milano può ancora chiudere al 1° posto, ma solo se la Virtus Bologna perde (in casa contro Trento) e i meneghini vincono a Cremona. Diciamo che il successo in casa di una Vanoli che non ha più nulla da chiedere ci pare più che scontato, un po’ più difficile immaginare una vittoria di Trento in casa della Segafredo, considerando che i trentini sono già matematicamente ai playoff e che i virtussini sanno quanto faccia la differenza avere o meno il fattore campo ai playoff.

Qui di seguito tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata della regular season della Serie A UnipolSai 2023/24.

Ipotesi di parità Serie A basket 2023-2024

Stiamo a vedere cosa ci riserverà l’ultimo turno di Serie A. Sicuramente, come ogni anno, il basket ci regala stagioni avvincenti fino al suono dell’ultima sirena.