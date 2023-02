Il rookie degli Orlando Magic, Paolo Banchero, è il favorito per la vittoria del premio di Rookie of the Year della NBA da inizio stagione.

Potrebbe aver visto un po’ di competizione da parte del debuttante degli Indiana Pacers, Bennetict Mathurin, all’inizio della stagione, ma a questo punto il premio è quasi sicuramente di Banchero.

Banchero ha recentemente preso parte all’All-Star Weekend in competizione nel match dei Rising Stars. Nell’evento dei Rising Stars, Banchero ha giocato per il Team Pau e ha chiuso con 9 punti, 5 rimbalzi e 1 assist. Nella seconda partita per vincere il titolo dell’evento, Paolo Banchero ha messo a referto 4 punti, 1 rimbalzo, 1 furto e 1 stoppata. Dopo l’All-Star Weekend, Banchero ora ha gli occhi sul premio di Rookie of the Year come detto a SiriusXM NBA Radio.

“Il Rookie of the Year è sicuramente qualcosa che voglio vincere. Spero di poter finire la stagione forte e garantirmi il premio”, ha detto Banchero. “Penso che ciò che mi metterà al massimo per quel premio sia se vinciamo e se siamo in grado di competere e fare i play-in. Questo è l’obiettivo numero uno, questo è l’obiettivo principale per me, è vincere tutte le partite e il resto verrà in maniera naturale”.

"Hopefully I can finish out this season strong and secure the award"@Pp_doesit has his sights sets on Rookie of the Year. pic.twitter.com/Yw6NrJNA9p — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) February 23, 2023

