RJ Barrett risponde con IRONIA a Carmelo Anthony che lo ha definito “ISPIDO”

L’ex superstar dell’NBA Carmelo Anthony ha fatto notizia con le sue dichiarazioni di recente su RJ Barrett ora ai Toronto Raptors dopo essere stato ai New York Knicks:

“È solo un giocatore ispido, fratello. Non è un fenomeno. Non è una mancanza di rispetto. Chiedo a un sacco di persone fan dei Knicks di dirmi cosa vedono: ‘È bravo, a volte fa la differenza, ma non è un giocatore eccitante’. Non sai se farà 4 punti o 26”, ha detto Anthony a proposito di RJ Barrett, che è stato mandato da New York a Toronto, nel podcast 7PM in Brooklyn.

Sabato Barrett ha giocato contro la sua ex squadra, dove ha segnato 20 punti, preso 8 rimbalzi e distribuito 4 assist. Dopo la partita, è stato chiesto a RJ Barrett di commentare le dichiarazioni di Carmelo Anthony.

“Penso che sia stato divertente. Perché il giorno dopo ho fatto 4 punti. La partita precedente ne avevo fatti 24, quindi aveva quasi ragione. … È un Hall of Famer, amico”, ha detto Barrett, prendendo le distanze, come riporta il New York Post.

Anche se i Knicks hanno vinto la partita, Barrett ha superato OG Anunoby, a cui è stato paragonato dopo lo scambio.

Leggi anche: Episodio SCANDALOSO in Serie C: a Catanzaro un tifoso entra in campo e tira un pugno ad un giocatore