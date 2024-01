Lakers attenti al mercato alla ricerca di una guardia: 4 possibili nomi

I Los Angeles Lakers non navigano in acque troppo tranquille, il rendimento della squadra di coach Darvin Ham è infatti piuttosto discontinuo e i giallo-viola attualmente occupano il 10° posto ad Ovest. Se la stagione finisse oggi, sarebbero l’ultima franchigia a qualificarsi per il Play-in e dovrebbero affrontare due turni preliminari prima di poter accedere ai Playoff. Il roster, che non è troppo diverso da quello che l’anno scorso aveva raggiunto le Finali di Conference, potrebbe comunque essere oggetto di migliorie in prossimità della trade deadline, fissata per il 9 febbraio.

In questi giorni sono anche emersi i primi nomi, in particolare per un esterno visto il rendimento nullo di Gabe Vincent, ora anche ai box per infortunio, e quello altalenante di D’Angelo Russell, possibile partente. Secondo Shams Charania, i nomi da tenere d’occhio sono quelli di Dejounte Murray (sul quale ci sarebbero anche i Bucks), Bruce Brown, Tyus Jones e Terry Rozier.

Sono tutti giocatori in uscita dalle rispettive squadre: Brown ad esempio da pochi giorni è arrivato a Toronto ma probabilmente lascerà a breve il Canada, viste le scarse ambizioni della squadra. Sull’ex Pacers, ceduto nella trade per Pascal Siakam, ci sono anche i New York Knicks per il quale Brown ha espresso apprezzamento. Ieri aveva infatti dichiarato di essere disposto a fare tutto ciò che Tom Thibodeau dovesse chiedergli, se Toronto dovesse scambiarlo ai Knicks.

Ai Lakers i giocatori da mettere sul piatto non mancano: Russell, ma anche lo scontento Rui Hachimura e il rookie Jalen Hood-Schifino, oltre alle future scelte al Draft.