Novità sull’arresto di Shawn Kemp: ha sparato per legittima difesa?

Shawn Kemp, che è stato coinvolto in una presunta sparatoria mercoledì, è stato rilasciato dal carcere giovedì.

Kemp ha fatto notizia quando è stato fermato dalla polizia per essere stato coinvolto in una sparatoria segnalato in un parcheggio a Tacoma, Washington.

È poi trapelato un video del suddetto incidente, che mostra l’ex Seattle SuperSonics che si avvicina a un altro veicolo, puntandogli contro la sua arma e premendo il grilletto almeno una volta. Anche l’uomo dell’altro veicolo è stato mostrato prima di fuggire dalla scena.

Più tardi, l’avvocato di Kemp, W. Scott Boatman, ha rilasciato una dichiarazione e ha spiegato che Kemp stava agendo per legittima difesa.

Apparentemente, l’auto di Kemp è stata derubata e più oggetti sono stati portati via, incluso il suo iPhone. Ha quindi rintracciato il suo telefono, che lo ha portato a un’auto nel parcheggio di un centro commerciale a Tacoma. Tuttavia, quando si è avvicinato all’altro veicolo dove si trovavano i suoi oggetti rubati, le persone nell’altra macchina hanno sparato a Kemp. È stato allora che Kemp ha risposto al fuoco con un atto di legittima difesa.

“Non c’è stata una sparatoria come riportato in precedenza e le azioni del signor Kemp erano ragionevoli e legalmente giustificate. Il signor Kemp ha incontrato le forze dell’ordine sulla scena nel tentativo di assistere nella questione. Il signor Kemp ha assunto gli avvocati penalisti Aaron Kiviat e Tim Leary per rappresentarlo e assicurarsi che sia esonerato da tutte le accuse”, ha detto giovedì Boatman.

L’ufficio del procuratore della contea di Pierce ha dichiarato che non sporgerà denuncia fino a quando non avranno terminato le indagini sulla questione. Nel frattempo, un altro avvocato di Kemp, Tim Leary, ha espresso gioia per il fatto che le autorità “non si siano affrettate a giudicare” sul caso di Shawn Kemp, secondo NBA.com.