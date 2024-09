BC Partners, una società di private equity con sede nel Regno Unito che si occupa di credito e immobili, sta cercando di investire nell’EuroLega.

Secondo il Financial Times, sono attualmente in corso discussioni avanzate per l’acquisizione di una quota di minoranza (1/3) della lega. Le trattative sarebbero in una fase in cui l’accordo potrebbe essere concluso entro un mese.

L’intera EuroLeague è valutata circa 1 miliardo di euro. Secondo un precedente rapporto del Financial Times, i proprietari stanno cercando di vendere circa un terzo dell’azienda. Ciò significa che un terzo dell’EuroLeague verrebbe venduto per circa 330 milioni di euro.

Ci sono anche altre società oltre a BC Partners che stanno dialogando con l’EuroLega, tra cui un fondo saudita e alcune società americane. In questo momento però sembrano essere un po’ più indietro rispetto ai britannici.

Stiamo a vedere se alla fine BC Partners acquisterà delle quote di EuroLeague Basketball tra fine settembre e inizio ottobre. Di certo ora il massimo campionato europeo per club ha un determinato appeal, cosa che non aveva fino a qualche anno fa per una questione di qualità del giocatori e delle squadre.

