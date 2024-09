Ataman, è SCONTRO col Fenerbahçe: il club non gli concederà i propri giocatori in Nazionale

Tensione alle stelle tra Ergin Ataman e il Fenerbahçe, e tutto a causa di un’amichevole che non vedeva nemmeno coinvolti i gialloblu. Ieri Panathinaikos e Galatasaray si sono affrontati a Istanbul, un match dominato dai biancoverdi e vinto addirittura 56-85. Il caos è scoppiato al termine della gara, quando Ataman ha rivolto verso i tifosi del Galatasaray un gesto con le mani: il coach del Pana ha fatto segno di 3-1, il punteggio con cui pochi giorni prima la squadra giallorossa, nel calcio, aveva battuto il Fenerbahçe nell’accesissimo derby.

Cenk Çınar: "Ergin Ataman Galatasaray taraftarının tezahüratlarından sonra tribünlere 3-1 göndermesi yaptı ve büyük alkış aldı."

Ataman conosce bene le rivalità di Istanbul, essendo lui nato nella metropoli turca ed avendo allenato sia il Besiktas che il Galatasaray che l’Efes. Resosi conto di avere fatto una provocazione di troppo su un tema molto caro ai suoi connazionali, Ataman ha pubblicato una nota di scuse nei confronti del Fenerbahçe.

“Dopo l’amichevole ho prima festeggiato la vittoria in modo classico, davanti ai tifosi avversari, e poi ho voluto fare un gesto non pianificato. Non volevo offendere nessuna tifoseria quando l’ho fatto. Sono un coach che esprime rispetto nei confronti dei tifosi del Fenerbahçe ad ogni occasione, ma sottolineo anche che sono uno dei loro più acerrimi rivali. Sono consapevole del fastidio che i miei gesti hanno procurato ai tifosi del Fenerbahçe. Vorrei esprimere il mio sincero dispiacere per la percezione che si ha avuto del mio gesto, non volevo andasse così. Mi scuso con l’intera tifoseria del Fenerbahçe che ho offeso” ha scritto Ataman.

Scuse che però non sono state accettate dal club gialloblu, che ha risposto con un durissimo comunicato. Il Fenerbahçe, polisportiva che copre parecchi sport oltre al calcio e al basket, ha addirittura dichiarato che non invierà i propri giocatori turchi in Nazionale finché ad allenarla ci sarà Ataman, sulla panchina della Turchia dal 1996 al 1997, dal 2014 al 2016 e dal 2022 in poi. I gialloblu non hanno nemmeno nominato Ergin Ataman nel comunicato, tanto erano sprezzanti nei suoi confronti.

“L’attitudine del coach della Nazionale maschile il 24 settembre 2024, dopo il match da lui allenato, è nota a tutti. Il suo carattere, per quanto ha dimostrato finora, e la sua missione sono chiari nella sua attitudine e nel suo stile, ciò che ha fatto di fronte a milioni di telespettatori è completamente all’opposto della dignità e dell’identità che dovrebbe avere il coach della Nazionale. La Nazionale è la squadra di tutti. Ogni persona che fa parte della Nazionale deve agire con coscienza, è sua responsabilità. Questo comportamento è una grave mancanza di rispetto verso i nostri tifosi, la dignità che dovrebbe avere il coach della Nazionale e verso il nostro Paese. Le sue scuse non sono accettate. Come Fenerbahçe, informiamo il pubblico che abbiamo deciso di non inviare più i nostri atleti in Nazionale finché questa persona, che ha superato il limite, manterrà la sua posizione, che richiederebbe indispensabili qualità come il rispetto e l’imparzialità” si legge nel comunicato del Fener.

