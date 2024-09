Il panorama dei media è cambiato per sempre quando l’insider di ESPN e leggenda dell’NBA, Adrian Wojnarowski, ha premuto invio su quella X, ex post di Twitter, annunciando il suo ritiro da ESPN. Il messaggio introduttivo di Wojnarowski al programma di basket di St. Bonaventure è stato breve e semplice come la maggior parte delle Woj Bombs. L’ex alunno della classe 1991 è stato portato sul podio da Mark Schmidt, allenatore della squadra maschile di basket, e l’Hall of Famer non ha perso tempo per far venire la pelle d’oca a tutti.

“Vorrei che tutti sapeste che mi sono ritirato da ESPN e dall’industria dell’informazione… Ma questo non è un lavoro da pensionato per me. Sono ancora motivato. Sono ancora implacabile. So cosa significa competere ad alto livello ed è per questo che sono qui. Ed è per questo che siamo qui. Per competere, per vincere e per farlo alla maniera di Bonaventure”, ha detto Adrian Wojnarowski.

Il nuovo boss della pallacanestro di St. Bonaventure non si lascerà sfuggire le trasferte necessarie per avere successo nella NBA. Andare da New York e a Los Angeles prima di tornare a Boston per vedere i campioni è un lavoro da sogno.

