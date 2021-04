Bellissima notizia per gli ex NBA: la BIG3 di Ice Cube ricomincerà quest’estate

La pandemia di COVID-19 ha interrotto momentaneamente lo sport. Tuttavia, tutti i principali campionati sportivi sono tornati (quasi) a pieno regime. Con il lento rilascio del vaccino, altri eventi saranno nuovamente aperti al pubblico e tra questi c’è sicuramente la BIG3 di Ice Cube poiché il campionato 3 contro 3 più famoso al mondo tornerà il 10 luglio, quasi un anno dopo l’NBA.

Chris Haynes di Yahoo Sports ha fornito maggiori dettagli sulla storia:

La quarta stagione della BIG3 sarà una stagione di 10 settimane con partite che si giocherà in due località: l’Orleans Arena a Las Vegas e la Xavier University, un’università storicamente afroamericana.

Il limite di età minima per la BIG3 è stato ridotto dopo la stagione 2019 da 27 a 22 anni e il campionato è ora aperto ad atleti non professionisti e professionisti.

Ciò aumenterà sicuramente il livello del basket e ha il potenziale per diventare uno sbocco per i giovani giocatori di basket che non sono ancora pronti per l’NBA. Ciò conferisce alla BIG3 più legittimità e longevità.

La BIG3 è cresciuta tantissima dalla sua prima stagione e si sta facendo un nome nel mondo dello sport. È stato confermato che il basket 3 contro 3 sarà presente alle Olimpiadi di questa estate, il che fa ben sperare per il futuro successo della BIG3 di Ice Cube, che ha già comunque accolto tantissimi ex giocatori NBA e probabilmente ne accoglierà ancora tantissimi.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.