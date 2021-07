VIDEO: il “vaffa” di Meo Sacchetti a Igor Kokoskov alla fine di Italia-Serbia

In conferenza stampa, il coach della Serbia, Igor Kokoskov, ha lanciato una frecciatina all’Italia per il modo in cui ha festeggiato la qualificazione. Secondo Kokoskov, gli Azzurri non avrebbero mostrato abbastanza classe. Dalle immagini della diretta, appena suonata la sirena, si è visto un breve siparietto polemico tra Meo Sacchetti e Kokoskov.

Da quel poco che si può capire dalle immagini, il CT azzurro si stava dirigendo verso il centro del campo per stringere la mano e salutare il collega, quando si è fermato e l’ha mandato platealmente a quel paese. Impossibile capire cosa abbia fatto Kokoskov per meritarsi questo trattamento, ma è probabile che non si sia voluto congratulare con Sacchetti, che a quel punto ha fatto dietrofront ed è andato a festeggiare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BasketUniverso (@basketuniverso.it)