Bogdanovic, Jokic e Petrusev SUPER! Ventello della Serbia alla Grecia

Con cinque giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra e una forte difesa, la Serbia ha battuto la Grecia 94 per a 72 in un’amichevole disputata a Belgrado. È stata l’ultima partita di preparazione per entrambe le nazionali prima dei Giochi Olimpici di Parigi di quest’estate.

Bogdan Bodganovic ha realizzato 19 punti, tirando 5 su 5 dalla lunga distanza. Nikola Jokic ha contribuito con 16 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, mentre Filip Petrusev ha terminato la sua prestazione con 15 punti e 8 rimbalzi. La squadra ha dominato gli avversari per 37 a 22, cosa che è stata sottolineata come fattore chiave della partita dall’allenatore greco, Vassilis Spanoulis.

Giannis Antetokounmpo ha guidato la Grecia con 17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, mentre la sua squadra ha subito la prima sconfitta sotto la guida di Spanoulis dopo 10 vittorie consecutive. Kostas Papanikolaou ha realizzato 10 punti per la squadra greca, priva del veterano playmaker Nick Calathes.

Stiamo a vedere se si è trattato di un semplice incidente o se questa sconfitta della Grecia contro la Serbia testimonia che gli ellenici non possono arrivare troppo in là ai Giochi Olimpici di Parigi. Di certo Giannis Antetokounmpo farà di tutto per non deludere i suoi compaesani.

