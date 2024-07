Toronto taglia Vezenkov ma lui rinuncia a tanti milioni di $ per tornare all’Olympiacos

I Toronto Raptors hanno annunciato di aver tagliato Sasha Vezenkov. L’ex MVP dell’EuroLeague, Sasha Vezenkov, ha raggiunto un accordo di massima per tornare all’Olympiacos Pireo con un contratto pluriennale.

Sasha Vezenkov will be free to sign in Greece once he clears waivers in the NBA in 48 hours. https://t.co/UXrvZcDQom

Vezenkov e l’Olympiacos avevano trovato un accordo fin dall’inizio di luglio. L’unico dubbio sull’effettivo ritorno del giocatore bulgaro ai Reds era dovuto al contratto in essere con i Raptors, dopo che questi ultimi lo avevano acquistato dai Sacramento Kings tramite una trade.

Ora la strada è spianata per Vezenkov, che potrà firmare con l’Olympiacos e tornare in EuroLeague. Nella sua ultima stagione nella competizione, nel 2022-23, è stato nominato MVP dell’EuroLeague, con 17,6 punti, 6,8 rimbalzi e 1,9 assist.

Vezenkov ha poi firmato un contratto triennale con i Kings per giocare in NBA per la prima volta nella sua carriera. Non ha ottenuto il tempo di gioco e il ruolo che desiderava con la squadra ed è stato scambiato con i Raptors alla fine di giugno.

Secondo Blake Murphy di Sportsnet, Vezenkov non guadagnerà nulla nel buyout, lasciando sul tavolo 6,7 milioni di dollari.

Vezenkov is leaving the entire $6,658,536 on the table in the buyout, per a source.

The Raptors pay $0. He has no cap hit any longer.

— Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) July 22, 2024