Boston stabilisce un RECORD NBA MAI VISTO PRIMA contro Miami

I Boston Celtics e i Miami Heat hanno sviluppato un’intensa rivalità nel 21° secolo. Eppure, l’incontro di questa notte tra i rivali della Eastern Conference è stato una vera e propria batosta per la franchigia della Florida.

A Miami, i Celtics hanno trionfato per 143 a 110 e hanno prodotto uno dei risultati più impressionanti della storia dell’NBA. Durante la vittoria con 33 punti di scarto, i biancoverdi sono diventati la prima squadra in assoluto ad avere cinque giocatori che hanno realizzato tre o più tiri da tre e tre o più tiri da due.

The Celtics become the first team in NBA history to have 5 players make 3+ threes & 3+ two-point FGs in a game. pic.twitter.com/wFR5JYb4Bw

