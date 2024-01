Steph Curry e Sabrina Ionescu si sfideranno in una gara di triple durante l’All-Star Weekend

Secondo quanto riferito, gli attuali leader NBA e WNBA dei tiri da 3 punti si scontreranno per la supremazia sulla lunga distanza durante l’All-Star Weekend di Indianapolis il mese prossimo. Shams Charania di The Athletic ha riferito poco fa, citando alcune fonti, che la guardia dei Golden State Warriors, Steph Curry, affronterà la stella delle New York Liberty – e amica intima – Sabrina Ionescu in una gara di tiro da 3 punti durante l’All-Star Game del 2024.

Exciting competition planned: A 3-point Shootout between Golden State’s Stephen Curry and WNBA NY Liberty star Sabrina Ionescu at NBA All-Star Weekend in Indianapolis, sources say. Two 3-point contest champions. Curry hinted at the possibility tonight while mic’d up vs. Kings. pic.twitter.com/ccXYRsxj4B — Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2024

Durante una conversazione con Brandin Podziemski prima della partita degli Warriors contro i Sacramento Kings giovedì al Chase Center, Steph Curry sembra aver sfidato Sabrina Ionescu nella gara da 3 punti da lontano e la guardia delle Liberty ha risposto sui social media.

Let’s getttttt it!! See ya at the 3 pt line👀 @StephenCurry30 https://t.co/ES0JlEDJW3 — Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) January 26, 2024

Lo scontro che si profila tra Curry e la Ionescu arriva circa sei mesi dopo che il playmaker delle Liberty ha sfidato la guardia degli Warriors in uno shootout dopo aver vinto la gara del tiro da 3 punti all’All-Star Weekend della WNBA.

Curry ha accettato la sfida lo scorso luglio e ora sembra intenzionato a mantenere la parola data.

Ionescu, che è nata a Walnut Creek, in California, e ha frequentato la Miramonte High School di Orinda, in California, ha guidato la WNBA nelle triple nella stagione 2023 con 128.

Curry è entrato nella partita degli Warriors di giovedì in testa alla NBA con 172 tiri da tre in 38 gare e ne ha realizzati altri cinque nel primo quarto contro i Kings.

