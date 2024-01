NBA SCANDALIZZATA! “È un CRIMINE” l’assenza di Jalen Brunson dai titolari dell’All-Star Game

Sono stati annunciati i giocatori titolari dell’All-Star Game NBA. Ci sono state molte scelte solide nella Eastern Conference, ma un’esclusione continua a destare sospetti. Jalen Brunson ha guidato i New York Knicks a un discreto record e moltissimi lo volevano titolare all’All-Star Game. La sua assenza ha spinto i tifosi a criticare la decisione sul leader della squadra di Julius Randle. Alcuni si sono spinti fino a dire che Damian Lillard dei Milwaukee Bucks doveva essere la riserva.

“Jalen Brunson non è un titolare all’All-Star Game nella Eastern Conference e questa è una maledetta tragedia! Non vedo l’ora che arrivi domani, quando sarò davanti alla telecamera di NBA Today! Che stronzate! Continuate pure…”. Kendrick Perkins ha commentato l’esclusione della stella dei Knicks dagli All-Star NBA.

Jalen Brunson not being an All-Star starter in the Eastern Conference is a damn tragedy! I can’t wait until tomorrow when I in front of that camera on NBA Today! That’s some BS! Carry the hell on…

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 26, 2024