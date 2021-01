Bradley Beal ha parlato del suo futuro a Washington dopo l’ennesima sconfitta

Un altro giorno, un’altra sconfitta per Bradley Beal e i Washington Wizards. Beal, il miglior marcatore della lega, questa notte ha segnato 47 punti contro i New Orleans Pelicans. Tuttavia, tutti i suoi sforzi sono stati vani con un’altra deludente sconfitta. Dopo 14 partite, gli Wizards si ritrovano in fondo all’Est con un record di 3-11. Questo il commento post gara di Beal:

Here is the single most important Bradley Beal quote from his postgame session today.

Amidst all the trade talk, he said this:

“It’s tough. We wanna win. I wanna win. This is why I stayed. I wanna win (here). I figure this is the place I can get it done.”

— Fred Katz (@FredKatz) January 28, 2021