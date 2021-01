LeBron James parla dell’impatto di Alex Caruso sui Lakers di questa stagione

Alex Caruso è stato determinante nell’impennata di fine partita dei Los Angeles Lakers contro i Philadelphia 76ers. Dopo la gara, LeBron James ha elogiato Caruso, sottolineando che può letteralmente fare qualsiasi cosa sul parquet.

Secondo il giornalista dei Lakers, Mike Trudell, LeBron ha definito Caruso un “coltellino svizzero” in quanto può influenzare il gioco in tanti modi. Coach Frank Vogel ha anche accennato al fatto che il favorito dei tifosi potrebbe ricevere un aumento del suo tempo di gioco che è attualmente di 17,8 minuti a partita.

LeBron on Caruso: “AC is whatever we need. He’s a Swiss Army knife, to be honest … he can do it all, he just helps our ballclub in so many ways.”

Vogel has talked about the

“good problem” of having a deep/talented bench. But, imagine Caruso’s minutes will >>> when it matters.

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 28, 2021