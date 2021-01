Bradley Beal raggiunge il livello di Michael Jordan e Wilt Chamberlain eguagliando un record NBA

I Washington Wizards hanno subito un’altra sconfitta, questa volta contro gli Houston Rockets per 107 a 88. Ma non è stato per la mancanza di impegno da parte di Bradley Beal, nonostante la sua voglia di lasciare la capitale, che ha segnato 33 punti, tirando 12 su 28 dal campo. Ha anche aggiunto 5 rimbalzi e 4 assist.

Beal ha ricevuto una magra consolazione raggiungendo un nuovo traguardo. Secondo ESPN Statistics and Information, è diventato solo il sesto giocatore nella storia della NBA a segnare almeno 25 punti in ciascuna delle sue prime 12 partite stagionelai. Gli altri cinque ragazzi? Nono proprio degli scappati di casa: Rick Barry, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Jerry West e Michael Jordan.

