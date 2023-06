Brandon Miller: “Michael Jordan? Uno dei tanti, un vecchio”

Brandon Miller ha svolto un workout con gli Charlotte Hornets che probabilmente lo sceglieranno con la seconda chiamata nel Draft di questa notte.

Ad assistere all’allenamento c’era anche Michael Jordan, che a breve venderà ufficialmente la franchigia ma continua a gestire gli aspetti tecnici, cosa che potrebbe fare anche dopo la cessione. Una presenza che non ha impressionato per nulla il prodotto di Alabama.

La gente pensava che allenarmi di fronte a Michael Jordan mi mettesse sotto pressione ma io non l’ho mai visto giocare, sono cresciuto con Paul George, per me è lui il GOAT, non esiste solo LeBron James in questo dibattito. Jordan per me è uno dei tanti, uno di quelli che era in palestra a guardarmi. Mi ha fatto piacere incontrarlo, è proprio come sembra in tv, sempre a fare trash talking. Mi ha detto che sono solamente un tiratore ma io so bene di cosa sono capace e non gli ho permesso di entrarmi nella testa. Abbiamo fatto una gara di tiri liberi e lui ha fatto un airball, così gliel’ho potuto rinfacciare, ormai è semplicemente vecchio.