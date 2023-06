Milos Teodosic, ieri sera è stato il suo “The Last Dance” a Bologna?

Milos Teodosic ieri sera ha contribuito alla larga vittoria di 19 lunghezze della Virtus Bologna contro l’Olimpia Milano in gara-6 di Finale Scudetto, portando quindi il tutto al decisivo ultimo atto: GAME 7.

Il serbo potrebbe aver giocato per l’ultima volta davanti al suo pubblico proprio ieri sera perché l’insider del basket europeo, Christos Harpidis, ha dato quasi per fatto il passaggio dell’ex Los Angeles Clippers alla Stella Rossa Belgrado:

🇮🇹🚨Milos Teodosic will play his last game tonight with @VirtusSegafredo. He is in Italy since 2019.

🚨His next step? He is going to end probably in Red Star. @LegaBasketA #euroleague #Virtus #RedStar #abaliga #abaleague @Totalbasketgr #olympiacosbc #eurobasket pic.twitter.com/ly8ZBR4pWj

