Brandon Miller sarà al Draft NBA: nei mesi scorsi era stato coinvolto in un omicidio

A inizio stagione Victor Wembanyama e Scoot Henderson sembravano destinati a contendersi la prima chiamata assoluta al Draft 2023. Nel giro di pochi mesi però il francese è andato in fuga e sicuramente sarà il primo giocatore scelto il prossimo giugno, mentre Henderson rischia di perdere la seconda posizione a favore di Brandon Miller. Quest’ultimo, prodotto di Alabama, è una figura finita al centro di una vicenda di cronaca nera in questi mesi. In particolare Miller è stato coinvolto nell’omicidio di Jonae Harris, una ragazza uccisa a gennaio. L’autore dell’omicidio sarebbe stato Darius Miles, proprio ex compagno di Miller ad Alabama l’anno scorso.

Il coinvolgimento di Miller è dovuto al fatto che sarebbe proprio stato il classe 2002 a fornire a Miles la pistola con la quale ha poi ucciso la ragazza. Ovviamente il futuro giocatore NBA non aveva idea di come Miles avrebbe utilizzato l’arma e non è stato indagato, ma solo ascoltato come testimone.

Brandon Miller ha poi chiuso la stagione NCAA come uno dei migliori talenti in circolazione, segnando 18.8 punti di media per portare Alabama alla #1 nel tabellone del torneo. Sul palcoscenico più luminoso però l’ala ha deluso in due gare su quattro. All’esordio ha realizzato 23 punti con 12 rimbalzi e 5 assist contro Texas A&M, nell’incontro successivo ne ha però segnati 0 contro Texas A&M-Corpus Christi. Poi ancora 19 punti contro Maryland alle Sweet 16, per poi chiudere il suo torneo alle Elite 8 contro San Diego State con 9 punti e 11 rimbalzi. In generale nel Torneo NCAA, Miller ha tirato 7/33 da tre punti e 13/61 dal campo.