Brindisi batte la Fortitudo Bologna e conquista la seconda vittoria di fila

HAPPY CASA BRINDISI- FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 105-93

(28-24; 27-23; 24-25; 26-21)

L’Happy Casa Brindisi batte la Fortitudo Bologna e conquista la seconda vittoria consecutiva. Partita abbastanza equilibrata per tre quarti, che vede i padroni di casa sempre in vantaggio e che prende la svolta definitiva all’inizio dell’ultimo quarto, complice anche una grande intensità messa in campo dagli uomini di Coach Vitucci. Per i padroni di casa ottima prestazione di squadra con ben sette giocatori in doppia cifra, mentre per la Fortitudo gli ultimi ad arrendersi sono Aradori e Benzing, autori di 18 e 23 punti.

Partita dai ritmi altissimi fin dalle prime battute. Brindisi colpisce con il gioco da quattro punti di Visconti, ma la risposta della Fortitudo non si fa attendere con la tripla di Benzing e quattro punti di fila di Aradori, ma il grande impatto di Redivo e la tripla di Adrian portano Brindisi in vantaggio sul 15 a 7 al 5′. La tripla di Berzing e il gioco da tre punti di Totè tenta di scuotere gli ospiti nella seconda metà di quarto, ma sono ancora due triple di Adrian e Redivo a riportare l’Happy Casa sul +6. La schiacciata di Totè chiude il primo quarto sul 28-24.

La seconda frazione si apre ancora con una pioggia di triple da parte dei padroni di casa: Udom e Adrian riportano l’Happy Casa in doppia cifra di vantaggio e costringono Coach Martino al timeout. La reazione della Fortitudo arriva ancora con Totè e Durham, i quali riducono lo svantaggio ospite sul -9 al 6′. Nella seconda metà di quarto continua il momento magico di Brindisi dall’arco con Perkins, ma l’ottimo impatto sulla partita di Benzing riporta Bologna a ridosso dei padroni di casa. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 55-47.

Al rientro dagli spogliatoi la Fortitudo parte forte con quattro punti consecutivi di Ashley e -4. La risposta dell’Happy Casa arriva puntuale con Adrian e l’ennesima tripla di Visconti che riporta il vantaggio sul +8 al 4′. Aradori prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma sono ancora gli scatenati Perkins e Redivo a ricacciare indietro i tentativi ospiti tornando sul +10 a due minuti dalla fine del quarto. Nel finale la Fortitudo trova punti importanti dalla lunetta e chiude la terza frazione con il punteggio di 79-72.

All’inizio dell’ultimo quarto Brindisi prova ad alimentare il proprio vantaggio creando un solco definitivo con i canestri di Clark e due triple consecutive di uno scatenato Zanelli (4/4 dall’arco per lui), arrivando fino al massimo vantaggio di 18 punti al 5′. Gli ospiti provano a rientrare in partita con un parziale di 7 a 0, ma Brindisi riesce a gestire ampiamente il finale nel vantaggio, chiudendo la partita con il punteggio di 105-93.

HAPPY CASA BRINDISI

Zanelli 18, Ulaneo 0, Redivo 11, Visconti, 12, Udom 11 , Clark 2, Perkins N. 17, Perkins J. 17, Adrian 15, Carter n.e., Guido n.e., De Donno n.e.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Gudmundsson 3, Durham 12, Benzing 21, Baldasso 2, Totè 16, Ashley 14, Aradori 18, Pavani n.e., Procida n.e., Richardson n.e.